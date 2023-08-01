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«Глухарь» не всегда был лысым: не узнаете Аверина в этом косматом школьнике-переростке

1 августа 2023 14:45
«Глухарь» не всегда был лысым: не узнаете Аверина в этом косматом школьнике-переростке

Молодой актер поражает шевелюрой.

Максим Аверин получил всенародную известность и любовь, сыграв главную роль в «Глухаре». Сегодня актеру уже 47 лет, он играет в сериале «Склифосовский» и многих других популярных проектах. Но в молодости артист был далеко не так востребован: ему приходилось соглашаться на совсем небольшие роли, в которых его трудно узнать.

Так, в 1997 году Аверин появился в клипе Светланы Рерих на песню «Ладошки». С тех пор актер изменился до неузнаваемости, и в 22 года на его голове красовалась пышная шевелюра. В ролике он предстает в роли шкодливого школьника, хотя даже для старших классов выглядит откровенным переростком. Возможно, его герой просто много раз оставался на второй год.

«Глухарь» не всегда был лысым: не узнаете Аверина в этом косматом школьнике-переростке

Также в 90-е годы Аверин активно снимался в рекламе. Еще во время учебы в Щукинском училище он появился в рекламе печенья, а затем рекламировал знаменитые вафли «Вагон Вилс». Рекламу, в которой Максим Аверин исполняет роль лихого ковбоя, знали зрители по всей стране.

Фото: Кадры из сериала "Глухарь", кадр из музыкального клипа "Светлана Рерих - Ладошки"
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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