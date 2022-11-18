Глубже уже некуда: такое бесстыдное декольте у Сальмы Хайек еще не видели

Несколько дней назад Сальма Хайек стала гостьей церемонии вручения премии журнала GQ «Мужчина года», которая проходила в Лондоне. На светское мероприятие артистка выбрала откровенное бордовое платье от Вивьен Вествуд, чем отвлекла внимание всех собравшихся от самого вечера.

Дело в том, что 56-летняя знаменитость решилась на весьма глубокое декольте. Вырез на платье Хайек открывает практически весь ее бюст. Наряд оказался настолько откровенным, что многие фанаты не скрывали своих переживаний за платье, которое могло упасть в любой момент.

Снимками и видео с вечера артистка поделилась в своих социальных сетях, где собрала восторженную реакцию поклонников. Фанаты осыпали Хайек комплиментами, отметив, что та выглядит значительно моложе своих лет.