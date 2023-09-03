«Глубокий кризис заставит людей проснуться»: великая предсказательница сделала громкое заявление

Прогнозам разнообразных пророков обычно уделяется множество внимания. Ведь некоторые из них бьют точно в цель и предрекают события даже далекого будущего.

Вот почему так важно недавнее громкое заявление известной предсказательницы из Индии. Еще несколько лет назад провидица Арчена Нагабушанам заявила о перестройке всего мира и особом месте России в этом процессе.

Как считает теперь ясновидящая, эти геополитические события приведут к появлению новой расы людей. Человек станет обладать другим геномом и сознанием, а значит, сможет совершать важные поступки. Индийская предсказательница добавила, что эти изменения произойдут не за месяц или год, им потребуется множество времени и особые события.

«Только лишь глубокий кризис заставить людей проснуться и начать свой путь к чему-то новому», — утверждает Арчена Нагабушанам.

Причем, это время каждый живущий человек переживет по-своему. Для одних кризис станет мотивом для трансформации, другие же исчезнут.