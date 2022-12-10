Глубокие морщины по всему лицу: такой постаревшую Лопес вы точно не видели

Трудно поверить, что Дженнифер Лопес уже 53 года, ведь выглядит эта знойная красотка явно моложе. Секрет Джей Ло не только в спорте и правильном питании, но и в регулярном посещении омолаживающих процедур и пластических хирургов.

На лице певицы почти отсутствуют мимические морщины – все благодаря уколам красоты, подтяжке и блефаропластике.

У исполнительницы явно хорошая генетика, однако природной предрасположенности мало, чтобы выглядеть на десятилетия моложе.

Портал «Киноафиша» решил представить, как легендарная Лопес будет выглядеть через 20 лет, если все-таки возьмет паузу с косметологами и хирургами. Правда, сама Дженнифер едва ли предпочтет естественное старение – все-таки звание вечной молодой красотки куда приятнее.