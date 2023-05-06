Глубокие морщины и седые волосы: Максим Матвеев в 40 лет превратился в старика
Артист удивил своих фанатов переменами в облике.
За годы карьеры Максим Матвеев успел прославиться как разноплановый артист. Звезда экрана не боится экспериментов и сложных ролей, а одно из его недавних перевоплощений по-настоящему шокировало поклонников.
Как рассказал сам Матвеев в своих социальных сетях, он вернулся к роли серийного убийцы Владислава Вихрова в сериале «Мосгаз». Для необычной роли артист полностью изменил свою внешность и превратился в настоящего старика, а результаты перевоплощения показал в личном блоге.
«Это был любопытный, захватывающий эксперимент с внешностью, с характерностью, телом, психикой», — признался супруг Лизы Боярской.
Подписчики артиста остались в восторге от новой внешности Матвеева. Обсуждая серию кадров, они осыпали артиста комплиментами. По их мнению, звезда «Триггера» — один из самых талантливых актеров своего поколения, а эффектный грим превратил его в абсолютно другого человека.
«Максим, а это вы так загримированы? Смотрю и не понимаю», «Вы гений перевоплощений», «Одно восхищение», — считают пользователи Сети.