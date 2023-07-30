Глубокие морщины и седина: такую Яковлеву даже собственный сын не узнает

Впервые Елена Яковлева перевоплотилась в Бабу Ягу на съемках первой части серии фильмов «Последний богатырь». Картина настолько понравилась публике, что артистка возвращалась к любимой героине три раза и так сжилась с персонажем, что готова на весьма смелые эксперименты.

Так, уже совсем скоро на экраны выйдет сериал «Последний богатырь. Наследие», где Яковлева вновь вернется к роли Бабы Яги. Однако в этот раз действие истории будет происходить спустя двадцать лет после финала последнего фильма. И из-за этого гримеры заметно состарили Яковлеву, превратив ее в сухую бабушку.

Изменения оказались настолько сильными, что поклонники далеко не сразу узнают знаменитость на промоматериалах. Сама же артистка, по ее словам, остается в восторге от своей героини и рада вновь вернуться к Бабе Яге, даже если ради этого нужно так сильно постареть.