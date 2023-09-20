Глубокие морщины и коричневые зубы: на Кустинскую в старости без слез не взглянешь (фото)

История Натальи Кустинской стара как мир. В молодости она была секс-символом, а перед смертью превратилась в измученную жизнью старушку.

На долю звезды советского кино выпало немало испытаний. Целых шесть раз она выходила замуж, но счастья так и не обрела. Единственный сын известной актрисы страдал от пагубной зависимости, подцепил ВИЧ и умер в возрасте 32 лет, а ее семимесячный внук скончался от гидроцефалии.

Боль утраты звезда заливала алкоголем, что пагубно сказалось на ее здоровье и внешности. От красавицы-блондинки, по которой сходили с ума миллионы, не осталось и следа. Ее кожа покрылась глубокими морщинами, а зубы стали коричневыми — без слез не взглянешь. К тому же знаменитость сильно располнела и из-за ряда травм стала лежачей. В декабре 2012 года 74-летняя артистка перенесла инсульт, от которого и скончалась.