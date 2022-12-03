Глубокие морщины и лишний вес: честное видео с постаревшей Королевой

В молодости Наташа Королева была признанной красавицей и секс-символом. Но с годами певица все чаще стала скрывать свои несовершенства с помощью умелой работы визажистов и фотошопа.

Поклонников, привыкших к «идеальной» внешности Королевой, повергло в шок «честное» видео исполнительницы из отеля, на котором она плескается в бассейне. Подписчиков звезды возмутило, что натуральная Наташа Королева совсем не похожа на картинку из соцсетей.