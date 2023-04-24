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Киноафиша Статьи Глорию из «Дикого ангела» не узнать: прежними остались только брови (фото)

Глорию из «Дикого ангела» не узнать: прежними остались только брови (фото)

24 апреля 2023 14:30
Глорию из «Дикого ангела» не узнать: прежними остались только брови (фото)

Подруга Милагрос уже не та простушка.

В конце 90-х в свет вышел культовый сериал «Дикий ангел». Безусловной звездой картины стала Наталья Орейро, но немалая порция славы досталась и ее экранной подруге Глории в исполнении Габриелы Сари. Сегодня приятельнице Милли 46 лет, и она заметно преобразилась со времен «Дикого ангела». Жгучая Габриела стала стройнее, а ее черты лица обрели изысканность. Единственное, что осталось прежним, — это выдающиеся брови актрисы.

В сериале эта особенность выделяла Глорию среди остальных женских персонажей. Сегодня картина почти не изменилась. Брови актрисы стали выглядеть чуть более ухоженно, однако они по-прежнему остаются «брежневскими».

Глорию из «Дикого ангела» не узнать: прежними остались только брови (фото)

Но саму Габриелу это ничуть не смущает. Она часто делится своими фото с соцсетях и с гордостью демонстрирует свою красоту. Поклонники отмечают, что с годами Сари стала только лучше. Актриса уже несколько лет не снимается в кино. Все свое время она проводит в кругу семьи: у Габриелы есть муж и дочь, которая унаследовала яркую красоту матери.

Фото: Кадр из сериала «Дикий ангел», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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