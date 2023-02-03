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Глобальный эксперимент разрушил большинство советских семей: все дело в выходных

3 февраля 2023 11:45
Глобальный эксперимент разрушил большинство советских семей: все дело в выходных

Реформа обернулась провалом.

Известно, что советские люди работали не покладая рук, забыв, что такое выгорание. Однажды над населением был проведен трудовой эксперимент, который привел к неожиданным результатам.

В 1929 году власти решили ввести пятидневную неделю вместо семидневной. Люди работали четыре дня и имели один выходной. Были утверждены новые графики и выпущены уникальные календари, где каждый трудовой день помечался разноцветными значками. Во всем этом разобраться было крайне трудно, но вся ответственность лежала на работниках.

Так, прогулы и опоздания карались законом. После этих нововведений у населения резко сократилось количество выходных. Через несколько лет стали видны результаты эксперимента.

Из-за нехватки выходных семейные пары перестали проводить время друг с другом, и браки стали распадаться намного чаще. В течение 11 лет люди не отмечали праздники, не посещали дома культуры и разные мероприятия. Некому было даже водить детей на утренники.

Страдало и предприятие. Станки стали изнашиваться намного быстрее, и производство просто вставало. В 1940 году неудачный эксперимент решили прекратить, и власти возобновили семидневку.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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