Глоба предупреждает: эти дни сентября смертельно опасны для всех знаков зодиака

Начало осени — это непростое время. Период отпусков и каникул подходит к концу. Школьники и студенты возвращаются в учебные заведения, активизируются государственные службы, возобновляются бизнес-процессы. Однако этот сентябрь выдастся особенно трудным, как предупреждает астролог Тамара Глоба.

Мир ожидает множество важных событий и катастроф. Все поменяется — и расстановка сил на международной арене уже не будет прежней. Россиянам придется столкнуться с кардинальными переменами, связанными с политикой. Большинство не избежит и личных драм.

Глоба советует не играть с огнем и подходить с большой осторожностью к авиаперелетам. Но это не единственная опасность. Представители всех знаков зодиака столкнутся с днями повышенного риска — это 3, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 и 29 сентября. Об этом рассказала астролог на своем YouTube-канале .