Глоба подтвердила: 3 знакам зодиака в ноябре 2023-го придется несладко

Лето и пора отпусков окончательно остались в прошлом. Пришли холода, депрессия. Накопилось множество дел, которые нужно успеть сделать до наступления Нового года. Ноябрь — непростая пора, но особенно тяжко будет представителям нескольких знаков зодиака, как поведала Тамара Глоба.

Овен

Тщательно подходите к тратам, взвешивая все за и против. Также необходимо проявлять внимательность на дорогах: есть вероятность аварий. В этом месяце нужно будет восстановить отношения с прежними партнерами и помочь близким людям.

Дева

Конфликты, спорные ситуации и бытовые неурядицы — со всем этим придется столкнуться Девам. Если вам предстоит перелет или дальняя поездка, приглядитесь к знакам судьбы и старайтесь быть аккуратными.

Лев

Рожденным под этим созвездием придется озаботиться имущественными вопросами. Вам стоит быть особенно чуткими к детям и родителям: родственники нуждаются в поддержке и опоре. Об этом рассказала астролог на своем YouTube-канале.