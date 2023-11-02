Глоба озвучила самый богатый знак зодиака ноября 2023 года: фортуна будет на его стороне

Жизнь похожа на зебру: за черной полосой всегда следует белая. У каждого человека бывают периоды, когда все валится из рук, но случаются и такие моменты, когда чувствуешь себя королем мира. Астролог Тамара Глоба предсказывает, что ноябрь будет особенно удачным месяцем для одного знака зодиака.

Счастливчиков ждут большие материальные перспективы, расширение круга знакомств и множество насыщенных и интересных событий. Самое время для захватывающих путешествий и полезных командировок. Столь удачно сложится текущий месяц у Весов: ноябрь — это точно их время.

Другие знаки зодиака тоже не будут прозябать в нищете и сетовать на неудачи. Козероги смогут реализовать свои давние планы и продвинуть важные проекты. Вскоре их ожидают заманчивые предложения. Рыбы также смогут изменить свою жизнь. Главное — принять верное решение, как рассказала Глоба на своем YouTube-канале.