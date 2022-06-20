Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Глазами Барановской: вот как сейчас выглядит 87-летний Олег Басилашвили

Глазами Барановской: вот как сейчас выглядит 87-летний Олег Басилашвили

20 июня 2022 12:45
Глазами Барановской: вот как сейчас выглядит 87-летний Олег Басилашвили

Телеведущая побывала на спектакле с участием российского актера.

Юлия Барановская показала подписчикам в соцсетях, как сейчас выглядит 87-летний Олег Басилашвили. Накануне телеведущая побывала на спектакле «Лето одного года» БДТ имени Г. А. Товстоногова, в котором вместе играли Басилашвили и Алиса Фрейндлих. По словам Юлии, за три часа постановки она испытала целый спектр эмоций. И это все благодаря великолепному актерскому дуэту.

«Трогательная и полная искренности история», — заметила Барановская в Telegram-канале.

Ее подписчики удивились состоянию Басилашвили. Несмотря на то что он ровесник Фрейндлих, актриса выглядит намного свежее и увереннее коллеги. Артист же с трудом стоит на сцене перед зрителями.

«Какой старенький стал», «Они ведь одногодки!», «Такие актеры, время берет свое», «Время неумолимо!», «Долгой им жизни», — написали комментаторы.

За последний год Басилашвили дважды переболел коронавирусом. Актер старался соблюдать изоляцию и даже прервал работу на время пандемии, уехав на дачу. Но от заражения его это не спасло.

Полежайкин из «Папиных дочек» изменился до неузнаваемости: вот что с ним стало

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video