Глазами Барановской: вот как сейчас выглядит 87-летний Олег Басилашвили

Юлия Барановская показала подписчикам в соцсетях, как сейчас выглядит 87-летний Олег Басилашвили. Накануне телеведущая побывала на спектакле «Лето одного года» БДТ имени Г. А. Товстоногова, в котором вместе играли Басилашвили и Алиса Фрейндлих. По словам Юлии, за три часа постановки она испытала целый спектр эмоций. И это все благодаря великолепному актерскому дуэту.

«Трогательная и полная искренности история», — заметила Барановская в Telegram-канале.

Ее подписчики удивились состоянию Басилашвили. Несмотря на то что он ровесник Фрейндлих, актриса выглядит намного свежее и увереннее коллеги. Артист же с трудом стоит на сцене перед зрителями.

«Какой старенький стал», «Они ведь одногодки!», «Такие актеры, время берет свое», «Время неумолимо!», «Долгой им жизни», — написали комментаторы.

За последний год Басилашвили дважды переболел коронавирусом. Актер старался соблюдать изоляцию и даже прервал работу на время пандемии, уехав на дачу. Но от заражения его это не спасло.

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