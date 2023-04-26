Глазам не поверите: вот кто должен был стать победителем «Фабрики звезд» Крутого

Особой популярностью на российском телевидении пользуются музыкальные шоу. И одним из самых первых популярных проектов стала «Фабрика звезд». Эта передача оказалась настолько успешной, что даже сегодня бывшие участники продолжают обсуждать итоги конкурса.

Новый скандал разгорелся вокруг финала 4-го сезона. Тогда победительницей стала Ирина Дубцова, которая была крылом Игоря Крутого. А на втором месте оказался Антон Зацепин. Простой парень из глубинки нравился зрителям и поддерживал дружеские отношения со всеми конкурсантами. Однако у него не было покровительства известного продюсера. К тому же в одном из последних голосований музыкантов заставили выбрать именно исполнительницу песни «О нем».

В шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» Антон уверял, что именно он должен был стать победителем проекта, но руководство решило иначе. Впрочем, певец не держит зла на Ирину и считает, что она также была достойна золота.