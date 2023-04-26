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Глазам не поверите: вот кто должен был стать победителем «Фабрики звезд» Крутого

26 апреля 2023 19:45
Глазам не поверите: вот кто должен был стать победителем «Фабрики звезд» Крутого

У парня из глубинки были все шансы.

Особой популярностью на российском телевидении пользуются музыкальные шоу. И одним из самых первых популярных проектов стала «Фабрика звезд». Эта передача оказалась настолько успешной, что даже сегодня бывшие участники продолжают обсуждать итоги конкурса.

Новый скандал разгорелся вокруг финала 4-го сезона. Тогда победительницей стала Ирина Дубцова, которая была крылом Игоря Крутого. А на втором месте оказался Антон Зацепин. Простой парень из глубинки нравился зрителям и поддерживал дружеские отношения со всеми конкурсантами. Однако у него не было покровительства известного продюсера. К тому же в одном из последних голосований музыкантов заставили выбрать именно исполнительницу песни «О нем».

В шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» Антон уверял, что именно он должен был стать победителем проекта, но руководство решило иначе. Впрочем, певец не держит зла на Ирину и считает, что она также была достойна золота.

Глазам не поверите: вот кто должен был стать победителем «Фабрики звезд» Крутого
Фото: Global Look Press, кадр из шоу «Фабрика звезд», кадр YouTube «Фабрика с Яной Чуриковой»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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