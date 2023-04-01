Глазам не поверите: в кого был без памяти влюблен Ромео из «В бой идут одни „старики“» (фото)

Рустам Сагдуллаев был утверждён на роль Ромео в фильме «В бой идут одни “старики”» без каких-либо проб. Леонид Быков сразу понял, что молодой актер будет идеально смотреться в этом образе, и просто побеседовал с юношей.

В результате именно эта военная драма и принесла артисту всесоюзную славу. Но вместе с этим радостным событием, съемки в картине подарили ему одну любовную неудачу.

Оказалось, что Рустам был влюблён в свою коллегу по фильму Евгению Симонову. Он множество раз хотел сообщить о своих чувствах к этой прекрасной девушке. Однако это получалось сделать лишь в кадре, а когда камеры отключались, актер робел перед красавицей. К тому же он с головой погрузился в подготовку к экзаменам и пропустил наилучший момент для признания.

Сагдуллаев рассказал о своей влюбленности много лет спустя. И тогда бывшая коллега призналась, что эти чувства были взаимны, но она стеснялась к нему подойти.