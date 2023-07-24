Глазам не поверите, увидев Зудину до того, как она стала известной: Табаков неспроста «запал»

Роман Олега Табакова и Марины Зудиной произвел в свое время общественный фурор. Весь СССР говорил о том, что именитый актер бросил жену и детей ради юной прелестницы. Одни осуждали пару, другие тайно завидовали Табакову.

Олега Павловича поняли многие мужчины, ведь его спутница была редкой красавицей: миловидное лицо, прекрасная улыбка, проникновенный взгляд. Такой она предстала в романтической ленте «Валентин и Валентина».

Эта роль была второй в карьере Зудиной. Ранее она снялась в ленте «Еще люблю, еще надеюсь» вместе с Евгением Евстигнеевым. Популярность же пришла к артистке позже — после выхода фильма Петра Тодоровского «По главной улице с оркестром». Вскоре Марина стала одной из самых востребованных актрис страны.

Зудину хорошо знает и молодое поколение. Она снялась в нашумевшем сериале «Содержанки» в роли Людмилы. Поклонники отмечают, что артистка переборщила с уколами красоты и растеряла свою привлекательность. Вдова Табакова отрицает, что прибегала к подобным процедурам. По ее словам, секрет ее гладкой кожи кроется в мезотерапии и кислотных пилингах.