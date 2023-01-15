Глазам не поверите, увидев культовую звезду Голливуда: сегодня такую не пустят на порог

В эпоху немого кино действовали свои стандарты женской красоты. Сегодня эти требования покажутся абсурдными, но в те времена действовали суровые beauty-законы, преступить которые было нельзя.

Так, звезда черно-белых американских фильмов Мэйбл Норманд стала заложницей своего образа. От актрисы требовалось, чтобы в кадре она строго соответствовала канону: длинные и густые волосы, молодое лицо, выразительные глаза, тонкие губы, накрашенные темной помадой. Однажды другая кинодива тех времен Мэри Пикфорд устроила бунт против надоевших правил. Будучи уже довольно зрелой актрисой, она сделала короткую стрижку. После этой «выходки» на артистку с жесткой критикой обрушилась пресса и общественность.

Но времена поменялись. Представить образ томной барышни, актуальный в те года, в нынешнем кино просто невозможно, ведь он не востребован и кажется кукольным. Сейчас в тренде полная противоположность: пухлые губы, волосы средней длины и умеренно накрашенные глаза. Однако сто лет назад актрисы не могли о таком и мечтать даже в самых смелых фантазиях.