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Глазам не поверите, увидев, кто был первым мужем Ахеджаковой: даже не догадываетесь

22 мая 2023 07:30
Глазам не поверите, увидев, кто был первым мужем Ахеджаковой: даже не догадываетесь

Супруги не смогли прийти к компромиссу.

Лия Ахеджакова — это одна из самых скрытных актрис отечественного театра и кино. Внимание публики только досаждает знаменитости, не желающей впускать посторонних в свою личную жизнь.

Несмотря на это, общественности все же стали известны некоторые детали. С лета 2001 года звезда «Служебного романа» замужем за фотографом Владимиром Персияновым. Но это не единственный брак Ахеджаковой.

Впервые знаменитость отправилась в ЗАГС со своим коллегой по цеху.

Ее мужем стал Валерий Носик, актер Малого театра. Артистка всячески избегает упоминаний о первом законном супруге. Причины их развода также покрыты мраком. Ходят слухи, что артист мечтал о наследниках, но Ахеджакова так и не смогла забеременеть.

Впоследствии актер женился на Марии Стерниковой, подарившей ему сына Александра. А вот Лия Меджидовна матерью так и не стала.

Глазам не поверите, увидев, кто был первым мужем Ахеджаковой: даже не догадываетесь
Фото: кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), кадр из фильма "Служебный роман" (1977)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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