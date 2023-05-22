Глазам не поверите, увидев, кто был первым мужем Ахеджаковой: даже не догадываетесь

Лия Ахеджакова — это одна из самых скрытных актрис отечественного театра и кино. Внимание публики только досаждает знаменитости, не желающей впускать посторонних в свою личную жизнь.

Несмотря на это, общественности все же стали известны некоторые детали. С лета 2001 года звезда «Служебного романа» замужем за фотографом Владимиром Персияновым. Но это не единственный брак Ахеджаковой.

Впервые знаменитость отправилась в ЗАГС со своим коллегой по цеху.

Ее мужем стал Валерий Носик, актер Малого театра. Артистка всячески избегает упоминаний о первом законном супруге. Причины их развода также покрыты мраком. Ходят слухи, что артист мечтал о наследниках, но Ахеджакова так и не смогла забеременеть.

Впоследствии актер женился на Марии Стерниковой, подарившей ему сына Александра. А вот Лия Меджидовна матерью так и не стала.