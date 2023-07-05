Глазам не поверите, увидев, какого необычного мужчину отхватила «страшненькая» из Comedy Woman

Публика знает Елену Борщеву как одну из участниц Comedy Woman. Артистка всегда перевоплощалась в самых экстраординарных героинь и полюбилась поклонникам странными образами. При этом далеко не все догадываются, как складывается личная жизнь Борщевой.

Как оказалось, уже 18 лет артистка счастлива в браке. Ее мужем стал фитнес-тренер Валерий Юшкевич, и вместе с ним Борщева воспитывает двух дочерей, Марту и Уму.

Как отмечают поклонники, пара Борщевой и Юшкевича смотрится весьма необычно. Дело в том, что избранник знаменитости отличается атлетическим телосложением и внешне выглядит в несколько раз крупнее своей избранницы. И если часть поклонников уверена, что супруги не подходят друг другу, то другие фанаты желают паре лишь счастья и долгих лет совместной жизни.

«Вы такие милые», «Очень похожи», «Странно выглядите, не могу привыкнуть»,

— делятся мнениями пользователи Сети.