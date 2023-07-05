Глазам не поверите, увидев, какого необычного мужчину отхватила «страшненькая» из Comedy Woman
Артистка уже давно построила свое личное счастье.
Публика знает Елену Борщеву как одну из участниц Comedy Woman. Артистка всегда перевоплощалась в самых экстраординарных героинь и полюбилась поклонникам странными образами. При этом далеко не все догадываются, как складывается личная жизнь Борщевой.
Как оказалось, уже 18 лет артистка счастлива в браке. Ее мужем стал фитнес-тренер Валерий Юшкевич, и вместе с ним Борщева воспитывает двух дочерей, Марту и Уму.
Как отмечают поклонники, пара Борщевой и Юшкевича смотрится весьма необычно. Дело в том, что избранник знаменитости отличается атлетическим телосложением и внешне выглядит в несколько раз крупнее своей избранницы. И если часть поклонников уверена, что супруги не подходят друг другу, то другие фанаты желают паре лишь счастья и долгих лет совместной жизни.
«Вы такие милые», «Очень похожи», «Странно выглядите, не могу привыкнуть»,
— делятся мнениями пользователи Сети.