Глазам не поверите: с кого на самом деле списали Швецову из «Тайн следствия» (фото)

Сериал «Тайны следствия» с успехом идет на экранах вот уже 22 года. Все это время зрители с интересом наблюдают за расследованиями опытного следователя и прокурора Марии Швецовой. Но немногие поклонники проекта знают, что у героини Анны Ковальчук есть реальный прототип.

Швецову списали с писательницы Елены Топильской. В молодости строгая брюнетка даже внешне была похожа на актрису, которая ее играет. Именно на основе детективов Елены и был снят сериал. А писать рассказы женщина начала под впечатлением от своей работы. Топильская закончила юрфак и 17 лет прослужила в прокуратуре Санкт-Петербурга. Хрупкая женщина занималась страшными уголовными делами — особо жестокими убийствами и преступлениями серийных маньяков.

А в конце 1990-х Елена сама чуть не стала жертвой злоумышленника. По пятам за ней следовал некий мужчина, который сыпал угрозами. Ей пришлось обращаться к знакомым из уголовного розыска в поисках защиты. Эта история и попала в первый детектив Топильской. Сейчас 63-летняя Елена профессионально занимается написанием сценариев.