Глазам не поверите: русская Ким Кардашьян затмила оригинал (фото)

Анастасия Квитко прославилась благодаря сходству с Ким Кардашьян. Россиянка обладает столь же впечатляющими формами, как и американская модель. Квитко получила прозвище русская Ким Кардашьян, что только подогревает интерес к ее персоне.

Уроженка Калининграда опубликовала свои снимки в соцсетях много лет назад. Пышные формы Анастасии впечатлили интернет-сообщество, и популярность девушки стала набирать обороты.

Еще со школы она ловила на себе недвусмысленные взгляды, ведь уже тогда ее фигура приобрела невероятно женственные очертания. Квитко решила податься в модельный бизнес, однако из-за своих нестандартных форм она получила отказ.

Любые советы сбросить вес девушка всегда игнорировала, и, как оказалось, делала правильно. Выдающиеся формы, которые внушительнее, чем у Кардашьян, стали особенностью Квитко и принесли ей огромную популярность.

Сегодня Анастасия известна за границей, и она даже появлялась на обложках глянца. А в ее соцсетях можно найти множество восторженных комментариев от иностранных подписчиков. Вполне возможно, что совсем скоро Квитко потеснит саму Ким Кардашьян.