Глазам не поверите: мальчишка из «Игры престолов» забыл повзрослеть (фото)

В эпохальном телешоу «Игра престолов» снялось множество блистательных актеров Британии. Одним из них стал Томас Сэнгстер, который исполнил роль Жойена Рида, направлявшегося вместе с Браном Старком на север.

Он давно известен не только как блестящий актер, но и как обладатель феноменальной внешности. Дело в том, что Томас уже много лет почти не меняется. Сегодня Сэнгстеру 32 года, но он выглядит так же, как и 20 лет назад. Молва даже окрестила его «мужчиной с лицом подростка». Однако Томас не расстраивается на этот счет и вовсю пользуется своей уникальностью, которая позволяет ему играть любые возрастные роли.

Сэнгстер родился в семье, тесно связанной с актерством. Его мать снималась в сериалах, а отец играл в мюзиклах. Троюродным дядей Томаса является сам Хью Грант, известный британский актер.

Свой творческий путь Сэнгстер начал еще в раннем детстве. Прорывом для него стала комедия «Реальная любовь», где играл его именитый дядя. Также за плечами Томаса работы в картинах «Стать Джоном Ленноном», «Бегущий в лабиринте», «Ход королевы» и «Звездные войны: Пробуждение силы».