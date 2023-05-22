Глазам не поверите: куда пропала неудавшаяся разлучница Тарзана с Королевой

Не все люди, мечтающие о славе и признании, готовы упорно трудиться и терпеть лишения. Некоторые хотят приобщиться к популярности уже знаменитых личностей.

Так захотела поступить Анастасия Шульженко. В одном из столичных клубов она увидела стриптиз-шоу Тарзана. Тогда молодая красавица поставила перед собой цель — завоевать любовь артиста, несмотря на то, что его женой является Наташа Королева. План разлучницы не удался. Но из всей ситуации она смогла извлечь выгоду.

Девушка во всеуслышание заявляла о своей беременности, становилась героиней скандальных ток-шоу и не стеснялась устраивать разборки в социальных сетях. Внимание общественности постепенно пропало, но Анастасия сумела искупаться в лучах славы. Сегодня она развивает свою актерскую карьеру и делится успехами в личном блоге. А недавно она поделилась с подписчиками милым снимком со звездой сериала «Молодежка» Денисом Никифоровым. Похоже, что вскоре начинающая артистка появится в новом интересном проекте.