Глазам не поверите: кто должен был стать звездой «Зигзага удачи» вместо Леонова (фото)

Трагикомедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» стала очередным кинохитом режиссера. Но успех бы не состоялся, если бы не блестящий актерский состав. Каждый артист смотрелся идеально в своем образе. Чего стоит исполнитель главной роли Евгений Леонов, сыгравший фотографа Владимира Орешникова. Но изначально персонажа писали под другого актера, который уже снимался у Рязанова.

Речь идет об Иннокентии Смоктуновском, блиставшем в картине «Берегись автомобиля». Он уже был утвержден на роль Орешникова, но не смог принять участие в съемках из-за болезни. Эльдар Александрович приступил к поискам другой кандидатуры. Он рассматривал Андрея Миронова и Александра Ширвиндта. Но свое предпочтение режиссер все-таки отдал Леонову, и попал точно в цель. Орешников в его исполнении получился убедительным и запоминающимся.

А зрителям остается только фантазировать, как в этой роли смотрелся бы Смоктуновский. Его герой получился бы не менее достоверным, но уже совсем другим.