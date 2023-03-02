Глазам не поверите: красавица съела собственное платье и установила рекорд (видео)
Такой наряд выдержит не каждая.
Каждая невеста хочет, чтобы ее свадьба запомнилась гостям на всю оставшуюся жизнь. Так, кондитер из Швейцарии Наташа Колин Ким Фах Ли Фокас подала отличную идею, как превратить торжество в незабываемое шоу. Весь секрет кроется в ее уникальном платье.
Дело в том, что наряд невесты, представленный Наташей, был тортом с весом в 130 килограммов. Это платье девушка изготовила сама. Свое творение швейцарка продемонстрировала в Берне на тематической выставке.
Видео со съедобным платьем тут же стало вирусным. Пользователи Сети долго не могли разобраться, где же торт, а когда узнали, что он был на самой Наташе, то были поражены до глубины души.
В своем десертном наряде девушка прошла по подиуму пять метров и побила рекорд Гиннесса. Ее предшественница носила на себе торт-платье весом 68 килограммов, то есть почти в два раза меньше, чем у Наташи.
Само платье было изготовлено из слоеного теста и украшено цветами из королевской глазури и вырезом в форме сердца. После презентации угощение разрезали на кусочки и раздали приглашенным. Самый большой кусок достался, конечно, виновнице торжества и главной звезде мероприятия — Наташе.