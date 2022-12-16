Глазам не поверите, кого прочит Мадонна на место новой суперзвезды (фото)

Скандальная певица Мадонна пока не собирается сдавать свои позиции, невзирая на солидный возраст. Впрочем, она уже начала готовить себе достойную замену — этот человек является членом ее семьи.

Речь идет о приемном сыне Дэвиде, которого поп-королева взяла из детского приюта в Малави — беднейшей африканской стране. Мадонна почувствовала особую родственную связь, как только увидела мальчика. Тогда ему был всего год, а сегодня Дэвид — это уже взрослый 17-летний парень.

Звездная мама души не чает в своем отпрыске и постоянно восхищается его талантами. Он отлично рисует, прекрасно поет, занимается спортом и вообще растет яркой неординарной личностью. Дэвид такой же артистичный, как его приемная мама, и тоже обожает эпатажные наряды. Пару лет назад юноша выложил ролик, где он щеголяет по дому в белом платье, чем произвел фурор в соцсетях.

Однажды Мадонна вообще заявила, что у него даже больше ее генов, чем у родных детей Лурдес и Рокко. Возможно, скоро Дэвид станет звездой мирового масштаба и даже потеснит свою легендарную мать.