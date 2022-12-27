Глазам не поверите: какой красоткой была Лидия Федосеева-Шукшина до замужества (фото)

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна, в первую очередь, как жена легендарного писателя и режиссера Василия Шукшина. Также она снималась во многих его фильмах, где играла простых и доверчивых женщин. Слава пришла к Федосеевой-Шукшиной в 70-е, когда актрисе было 30-40 лет. О ранних работах Лидии Николаевны сегодня мало кто вспомнит, а ведь она начала сниматься в кино будучи довольно юной девушкой. В середине 50-х Федосеева-Шукшина появилась в небольшой роли в картине «Два капитана», а в 1959 году уже получила первую главную роль в мелодраме «Сверстницы». Это история о трех закадычных подругах, чьи жизненные пути разошлись после школы. Федосеева-Шукшина сыграла девушку Таню, которая поступала в медицинский институт. В этом фильме 20-летняя Лидия Николаевна выглядит как настоящая красавица. С такой внешностью она могла конкурировать даже в голливудскими кинодивами — светлые локоны, большие глаза, правильные черты лица. В тот период Федосеева-Шукшина совсем не походила на «теток», в которых регулярно перевоплощалась впоследствии.