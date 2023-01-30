Глазам не поверите: какой была Памела Андерсон до пластики (фото)

История успеха Памелы Андерсон похожа на сказку. Кажется, что актриса была рождена для того, чтобы стать главным секс-символом Америки. Вот только сохранить свою красоту она так и не смогла.

Яркую блондинку заметили на футбольном матче и тут же пригласили сниматься в рекламе. Андерсон, недолго думая, согласилась и не прогадала. Затем будущую актрису позвали на съемки в журнал Playboy, где ей пришлось сниматься обнаженной. Вскоре после этого Памела впервые решила лечь под нож хирурга.

Природа наградила знаменитость пышными формами, но, несмотря на это, она пожелала увеличить размер груди с третьего до четвертого. В результате карьера звезды пошла в гору: засветившись в сериале «Спасатели Малибу», она обрела мировую известность. Между тем эксперименты с внешностью продолжались. Актриса часто делала маммопластику. Так, она стала обладательницей уже пятого размера. Затем Андерсон принялась менять собственное лицо.

Модель предпочитает не комментировать слухи о пластике, однако поклонники отмечают, что губы знаменитости стали гораздо пухлее. Кроме того, многие предполагают, что Андерсон приподняла брови, а также не раз прибегала к инъекциям ботокса и другим омолаживающим процедурам.

Вот только все это не пошло на пользу артистке. Хейтеры отмечают, что на заре карьеры она могла похвастаться неповторимой естественной красотой, а теперь лишилась своего очарования.