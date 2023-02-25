Глазам не поверите, какой брутальный качок сыграл девчонку в «Ералаше»: ответ на фото

Актерский состав детской телепередачи «Ералаш» можно смело называть звездным. Когда-то там снимались ребята, чьи гонорары за роль сегодня достигают шестизначных чисел. Но не все юные артисты смогли занять достойное место в киноиндустрии.

Талантливый Павел Кассинский сегодня играет в основном второстепенные роли. Брутальный лысый мужчина с накачанными руками появляется на экране в достаточно маргинальных образах, и зачастую его персонажи необразованные и грубые.

Но разнообразие героев, которых он сыграл в знаменитом тележурнале, просто поражает. Актер даже смог перевоплотиться в милую девочку. В эпизоде «Угадайка» создатели затронули тему искусственного интеллекта и немного опередили свое время, размышляя о том, как машина сможет определить перед собой человека. В этом выпуске маленький Павел предстал перед зрителями в нежно-розовой кофте с цветами и двумя косичками. Он отлично справился с ролью и смотрелся очень гармонично.