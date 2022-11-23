Глазам не поверите: как выглядит близнец теледоктора Елены Малышевой (фото)

Имя Елены Малышевой известно чуть ли не каждому россиянину. При этом многие не знают, что у ведущей шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» есть брат-близнец, который старше ровно на 30 минут.

Алексей Шабунин тоже связал свою жизнь с медициной. В 2013 году хирург стал главным врачом Боткинской больницы. Также он успевает вести активную научную деятельность.

О личной жизни родственник Малышевой предпочитает не распространяться. Тем не менее в Сеть просочилась информация о том, что он женат. Супругу Шабунина зовут Элиной, по профессии она тоже врач. У супругов есть две дочки. Дарья получила филологическое образование, а Элина стала косметологом.

Алексей Михайлович не может похвастаться той же медийностью, что и его сестра, на которую он похож как две капли воды. Впрочем, к популярности врач никогда и не стремился, поскольку поставил в приоритет помощь своим пациентам.