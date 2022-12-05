Глазам не поверите: как выглядела Екатерина Андреева 30 лет назад (видео)

Свою карьеру на телевидении Екатерина Андреева начала в 1990 году. Тогда телеведущей было 29 лет, и многие не верили, что она добьется успеха.

Главным минусом знаменитости была ее холодность. Андрееву даже окрестили «Снежной королевой»: слишком сдержанной и отстраненной она выглядела в кадре.

Тем не менее Екатерине дали шанс проявить себя: она начала вести программу «Доброе утро», а после стала ведущей новостей. В передачу «Время» Андреева пришла в 1997 году, чтобы заменить Арину Шарапову, ушедшую в отпуск.

Впоследствии знаменитость стала постоянной ведущей и остается ей до сих пор.

Между тем в Сети можно увидеть, какой Андреева была на заре своей карьеры. Любопытно, что за минувшие годы она совсем не изменилась. Те же длинные волосы, убранные назад, распахнутый взгляд, лицо без единой морщинки. Поклонники до сих пор не могут разгадать главный секрет молодости телеведущей, а потому в шутку называют ее ведьмой.