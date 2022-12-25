Глазам не поверите: как Рязанов смог протащить Андрея Миронова в «Иронию судьбы»

Сыграть Евгения Лукашина из «Иронии судьбы, или С легким паром!» было заветной целью Андрея Миронова, осуществить которую оказалось не так-то просто. Эльдар Рязанов не позволил актеру примерить на себя эту роль, на что были свои причины.

Режиссер понимал, что зрители не поверят Миронову, а лишь поднимут его на смех, когда тот начнет каяться в неудачных отношениях с женщинами. С той внешностью и харизмой, что были у Андрея Александровича, подобное казалось немыслимым. И тем не менее кинодел протащил артиста в картину, для чего пошел на маленькую хитрость.

В одном из эпизодов ленты Надя и Женя смотрят «Соломенную шляпку», где как раз и играл Миронов. Компанию ему в кадре составила известная актриса Людмила Гурченко, которая тоже могла засветиться в новогодней комедии Рязанова, но это уже совсем другая история.