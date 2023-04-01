Глазам не поверите: что стало со знаменитой телеведущей Еленой Хангой (фото)

Она до последнего не хотела развивать свои социальные сети.

Многие известные журналисты и ведущие, которые когда-то работали на телевидении, сегодня стараются построить свою карьеру в Интернете. Но Елена Ханга долго время скептически относилась к таким профессиональным изменениям.

Она появилась на экранах будучи совсем юной, но благодаря навыкам журналиста могла уверенно чувствовать себя в кадре. К тому же девушка хорошо владела английским, и это позволило ей принимать участие в телемостах.

Однако в жизнь людей постепенно стал проникать Интернет. Елена редко делилась с пользователями личной информацией и новыми фото. Но во время пандемии она решила пересмотреть свою позицию. Бывшая ведущая стала развивать социальные сети, а также начала активно вести свой YouTube-канал. Благодаря огромному журналистскому опыту и поставленной речи успех новых проектов обеспечен.