Глазам не поверите: что скрывается внутри самого маленького дома в мире (фото)

Главной мечтой Долли с самого детства был крохотный и уютный дом на колесах. Большинство людей признает такой вид транспорта удобным лишь для путешествий. Но филиппинка считает иначе.

Площадь ее маленького фургончика составляет всего 17,2 кв. м и действительно поражает окружающих. Кажется, что в таком небольшом пространстве просто невозможно уместить все необходимое для комфортной жизни. Однако женщина доказала обратное.

В этом доме на колесах есть газ, электричество, небольшая кухня и зона отдыха. В ванной комнате Долли разместила душевую кабину, биотуалет и стильную раковину. У нее есть даже собственный гардероб и место для работы, где она может уединиться. Не верится, но в фургончике нашлось пространство и для зеленых растений. Они свисают с потолка и стоят на полках, благодаря чему помещение кажется еще уютнее.