Глазам не поверите: что роднит Сергея Бурунова с культовой звездой Голливуда

Российским звездам не удается избежать сравнения с западными коллегами. Причем в этом ключе обсуждаются не только их творческие успехи, но и внешность.

Как бы ни было горько это признавать, но звезды Голливуда в большинстве своем выглядят лучше знаменитостей из России. В качестве примера можно привести Сергея Бурунова и такого всемирно известного актера, как Том Харди. Глядя на фотографии двух артистов, крайне сложно поверить в то, что они ровесники, а не представители разных поколений.

Тем не менее это правда: и тому, и другому по 45 лет. Вот только британский актер сумел сохранить свое очарование и по-прежнему претендует на звание секс-символа и мачо, а звезде «Полицейского с Рублевки» о таком остается только мечтать. Бурунов выглядит гораздо старше своего возраста. Всему виной стали лишний вес и изрядно поредевшая шевелюра артиста.