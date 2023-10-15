Глаза выросли вдвое, лицо «колхозное»: преображение девушки-Барби вам не понравится

Валерия Лукьянова прославилась на весь Интернет благодаря своей уникальной внешности. Девушка во всем подражала легендарной Барби, но не так давно она решила отказаться от этого имиджа.

Кукольный образ просто надоел Лукьяновой. Она отказалась от розовых бантиков и кружев, перестала делать яркий перегруженный макияж, без которого раньше не могла жить. Теперь лицо Валерии выглядит куда более естественным, однако не всем ее новый облик пришелся по вкусу.

Поклонникам нравилась ее инопланетная кукольная внешность, но сейчас девушка выглядит как очередная жертва пластической хирургии. Лукьянова растеряла всю неземную красоту, которая делала ее особенной.

Вот что пишет один из пользователей Сети:

«Тот случай, когда раньше было лучше. Извините, но у вас теперь колхозное лицо».

Вряд ли Валерии приятно читать подобные комментарии. Но, как бы то ни было, пока девушка остается верна своему новому имиджу.