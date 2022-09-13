«Глаза в глаза» тест: угадайте актера СССР по одному лишь взгляду

В советское время было невозможно подписаться на любимого актера в социальных сетях, ставить лайки на фото и активно комментировать публикации. Популярность измерялась не количеством фолловеров, “сердечек” и репостов, а совсем другими критериями. Самые известные красавицы и сердцееды советского кино получали письма от поклонников (как правило, корреспонденция приходила на адрес киностудии, а оттуда уже отправлялась по адресатам), их караулили на улице, у подъездов и на служебном входе, коллекционировали открытки и журналы с фотографиями… Многие поклонники мечтали о личной встрече, чтобы заглянуть любимому артисту в глаза и признаться в любви. Пожалуй, один из самых выразительных взглядов в истории отечественного кинематографа принадлежал Вдадимиру Кореневу - исполнителю роли Ихтиандра в фильме “Человек-амфибия”. Создатели искали “новое” лицо, при этом необычное, которое сразу же бросается в глаза своей красотой. Именно такой внешностью обладал выпускник ГИТИСа Владимир Коренев - после премьеры зрительницы поголовно влюбились в его выразительные голубые глаза.

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