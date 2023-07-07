Глаза папины: на дочь Елина из «Ста дней до приказа...» невозможно смотреть без умиления

Актер Олег Васильков долго не мог обрести семейное счастье. Его первый брак с будущей певицей Светланой Бобковой продлился всего три недели, а ухаживания за Еленой Майоровой закончились провалом. Второй брак Василькова также завершился неудачно — после 15 лет совместной жизни жена Наталья выставила артиста за дверь с двумя чемоданами в руках.

В жизни Василькова наступила черная полоса, сначала распался брак, а вскоре умерла его мама. В это время он и встретил свою третью супругу Марию. Они познакомились еще в 2009, когда девушка была одной из ассистенток режиссера, но завязали отношения только в 2013 году.

В 2016 году Мария и Олег поженились, а спустя четыре года у них родилась дочь Екатерина. Актер с гордостью выкладывает снимки маленькой Кати у себя на странице, а поклонники не могут налюбоваться малышкой. Девочка унаследовала от папы лучшее: его выразительные глаза пронзительного небесно-голубого цвета.