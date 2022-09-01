Глаза от матери достались: Лолита засветилась на публике с особенной дочерью
Поклонники певицы остались в восторге от ее наследницы.
Лолита Милявская наслаждается общением со своей единственной дочерью Евой. После того как певица перевезла наследницу в Москву, она старается уделять ей как можно больше времени.
Недавно звезда засветилась на публике с Евой, отправившись с ней на пляж. Артистка даром времени не теряла и записала совместный ролик, в кадрах которого ее особенная дочь что-то увлеченно рассказывает.
Потом знаменитость опубликовала видео в своем Telegram-канале. В подписи к нему Лолита призналась, что это была «долгожданная беседа мамы и дочки». Также артистка порассуждала на тему о том, что Ева стала совсем взрослой, однако одновременно с этим остается маленькой девочкой.
Поклонники исполнительницы охотно обсудили увиденное в комментариях. Многие оценили внешность звездной наследницы, у которой был диагностирован синдром Аспергера, и отметили, что глаза Еве достались от матери.
«Ева такая красивая, как и вы», «Лола, у тебя красавица-дочка. Ева умница», «Глаза. Глаза похожи у мамы с дочкой, обратили внимание?» — обменялись мнениями подписчики.