Глаза от матери достались: Лолита засветилась на публике с особенной дочерью

Лолита Милявская наслаждается общением со своей единственной дочерью Евой. После того как певица перевезла наследницу в Москву, она старается уделять ей как можно больше времени.

Недавно звезда засветилась на публике с Евой, отправившись с ней на пляж. Артистка даром времени не теряла и записала совместный ролик, в кадрах которого ее особенная дочь что-то увлеченно рассказывает.

Потом знаменитость опубликовала видео в своем Telegram-канале. В подписи к нему Лолита призналась, что это была «долгожданная беседа мамы и дочки». Также артистка порассуждала на тему о том, что Ева стала совсем взрослой, однако одновременно с этим остается маленькой девочкой.

Поклонники исполнительницы охотно обсудили увиденное в комментариях. Многие оценили внешность звездной наследницы, у которой был диагностирован синдром Аспергера, и отметили, что глаза Еве достались от матери.