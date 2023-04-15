Глаза округляются: сколько было Канаевой на съемках фильма «Это мы не проходили» на самом деле

Илья Фрэз представил советскому зрителю ленту «Это мы не проходили» в середине 70-х. Поклонники тепло приняли фильм, а особенно оценили работу Татьяны Канаевой, которая исполнила роль ученицы 8-го класса Милы Ходзицкой.

Как отмечали зрители, артистка, для которой фильм стал дебютом, крайне правдоподобно вжилась в роль школьницы и даже внешне была неотличима от восьмиклассницы благодаря аккуратному каре и полному отсутствию косметики. На самом деле Канаева давно не имела ничего общего со своей героиней. Оказалось, к выходу фильма ей было уже 27 лет, она окончила учебу в институте.

При этом следующим фильмом для артистки стала спортивная драма «Вторая попытка Виктора Крохина», где вместе с ней снялись Людмила Гурченко и Николай Рыбников. Там она сыграла роль невесты главного героя и уже выглядит на свой возраст.