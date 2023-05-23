Глаза об кости можно выколоть: звезда «Сватов» показала, чем богата (фото)

Анна Кошмал не обладает репутацией скромницы. Актриса является большой любительницей откровенных фотосессий, за что ее особенно любит мужская половина поклонников.

Чтобы оставаться стройной, артистка отказалась от мяса и любых продуктов животного происхождения. Вдобавок к этому, как признавалась звезда «Сватов», она практикует сыроедение. Рацион знаменитости состоит преимущественно из фруктов и овощей, поэтому пышными формами Кошмал похвастаться не может.

Смотреть на горячие снимки актрисы стоит с осторожностью, иначе можно выколоть глаза об кости. В социальных сетях блондинки появилось новое откровенное фото, где она запечатлена в монокини. Купальник был полупрозрачным, поэтому Кошмал показала, что богата маленьким, почти плоским бюстом и торчащими ребрами. В таком виде виде Анна отправилась в бассейн, чтобы поплавать вместе с сыном — четырехлетним Мишей.