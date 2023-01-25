«Глаза на затылке»: татуировка наследника Дэвида Бекхэма повергнет в шок (фото)

Сын четы Бекхэмов Бруклин готов на многое, чтобы доказать свои чувства обожаемой супруге Николе Пельтц. Он посвятил жене около ста татуировок, покрывающих его тело с ног до пят.

Так, его затылок украшают глаза Пельтц — сходство с «оригиналом» очевидно. В этом можно удостовериться, глядя на фото Бруклина и Николы. В свое время оно произвело настоящий фурор.

Тату появилось пару лет назад, когда молодые люди только встречались. Также тело Бруклина украшает клятва, посвященная Николе. Она выражает целую гамму его чувств, которые Бекхэм испытывал накануне их свадьбы. После женитьбы Бруклин решил сделать еще что-нибудь особенное для возлюбленной и добавил в коллекцию памятный рисунок на левой руке.

Свою любовь к тату Бруклин перенял от знаменитого отца Дэвида Бекхэма — тело футболиста украшают примерно 50 «наколок». Сын же пошел намного дальше и уже давно перещеголял папу по общему количеству рисунков. Бруклин не собирается бросать эту привычку, ведь ему приятно радовать любимую Николу подобными сюрпризами.