Глаза на лоб лезут: что не так с домом Лозы (фото)

Юрий Лоза за годы карьеры успел стать одним из самых успешных отечественных музыкантов. Десятки его хитов не пропадают из ротаций на радиостанциях, что приносит ему весомый доход. Однако такая слава не сказалась на его жилищных условиях.

Как оказалось, долгие годы музыкант живет в обычном подмосковном поселке. Лоза старается не выделяться: его одноэтажный дом самый маленький в поселении и сделан из дерева. По мнению артиста, загородные особняки регулярно требуют больших вложений, поэтому он постарался построить скромное жилище.

Поклонники артиста не оставили без внимания его участок. Многие фанаты с удивлением отметили, какой маленький дом выбрал для себя известный музыкант. Некоторым поклонникам такая скромность даже показалась странной, ведь другие знаменитости стараются выделиться на фоне соседей.