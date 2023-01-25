«Глаза мои бы вас не видели!»: от выходки Брагина из «Склифосовского» оторопь берет

Российский сериал «Склифосовский» выходит на экраны уже 11 лет. Недавно, к огромной радости поклонников проекта, состоялась премьера десятого сезона. Но мало кто знает, каково артистам приходится на съемках картины, ведь который год они вынуждены играть одних и тех же персонажей.

Недавно исполнитель главной роли Максим Аверин поделился своими впечатлениями от рабочего процесса. Актер откровенно признался, что иногда ему хочется сказать коллегам: «Глаза мои бы вас не видели!» Настолько Аверину надоело работать бок о бок с одними и теми же лицами.

Резкие слова Максима о коллегах задели пользователей Сети. Многие отметили, что при таком отношении ему пора покинуть проект. Изначально сериал задумывался как адаптация «Доктора Хауса», но в итоге авторы картины получили совсем иной продукт, более близкий и понятный российским зрителям. Именно с этим и связана его многолетняя популярность. Слова Аверина о трудностях съемочного процесса передает издание «Антенна-Телесемь ».