Глаза Ихтиандра, носик Даля: россияне выбрали идеального советского актера

Ну и дела.

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» приятно удивил поклонников советского кино, предоставив им возможность сотворить самый настоящий образ идеального героя. В сотрудничестве с иллюстратором Лерой Кирьяковой был создан прототип, для него зрители телеканала выбирали черты лица, костюм и даже прическу.

Предварительно в социальных сетях был проведен опрос, благодаря которому стали известны предпочтения любителей кино из СССР.

Выбор пал на следующие основные черты:

Прическа — разведчик Андрей Бородин, сыгранный Игорем Костолевским в фильме «Тегеран-43».

Глаза — Ихтиандр, персонаж из фильма «Человек-амфибия», исполненный Владимиром Кореневым.

Нос — Женя Колышкин, герой фильма «Женя, Женечка и "Катюша"», сыгранный Олегом Далем.

Губы — Никита, студент из фильма «Карнавал», исполненный Александром Абдуловым.

Подбородок — Сергей Сергеевич, старший механик из фильма «Пираты ХХ века», сыгранный Николаем Еременко.

Костюм – Иван Пухов из фильма «Чародеи», роль сыграл Александр Абдулов.

Таким образом, иллюстратор Лера Кирьякова, известная своими «мультяшными» портретами знаменитостей, создала собирательный образ героя советского кино. Этот проект телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» стал настоящим подарком для поклонников кинематографа, поскольку позволил им активно участвовать в создании образа «того самого» героя и повлиять на «историю».