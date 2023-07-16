Глаз не отвести: внучки Кобзона поражают сходством с красоткой-бабушкой

У Иосифа Кобзона осталось семеро внуков, только двое из которых — мальчики. Все внучки певца растут красавицами, но самыми яркими среди них являются три дочери Натальи Раппопорт-Кобзон. Идель, Мишель и Арнелла-Мари унаследовали лучшие черты своих мамы и бабушки Нинели Дризиной.

Идель — самая старшая из внуков Кобзона. Она родилась еще в 1999 году. Еще при жизни Иосиф Давыдович говорил, как гордится красивой и смышленой внучкой. Девушка много учится и увлекается дизайном, с которым планирует связать свою жизнь.

Мишель на год младше своей сестры.

В детства она занималась пением и планировала пойти по стопам знаменитого деда. В 2017 году она даже выступила вместе с Кобзоном и другой его внучкой Анитой Кобзон. Сегодня Мишель учится в Оксфорде и планирует стать юристом.

Арнелла-Мари собиралась стать моделью, но ее не раз отговаривал Иосиф Давыдович. Будущую профессию она пока не выбрала, однако шансы стать моделью у девушки точно есть. Как и все ее сестры, Арнелла-Мари выросла яркой красавицей.