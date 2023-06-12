Глаз не отвести: непубличная дочь Расторгуева из «Шефа» поражает красотой

Андрей Чубченко обрел огромную популярность благодаря сериалу «Шеф», где он сыграл Виктора Расторгуева. Актер покорил многих зрительниц своей брутальной внешностью и пронзительным взглядом. Но у поклонниц нет ни единого шанса, ведь Чубченко — верный муж и образцовый отец.

Артист познакомился со своей будущей женой Юлией Зыковой еще в институте. Они до сих пор счастливы вместе, что редкость для людей актерской профессии. Супруги воспитали двух дочерей, которые сегодня уже взрослые девушки.

Старшая Софья выросла настоящей красавицей, от которой невозможно отвести взгляда. У девушки светлые волосы, лучистые глаза и обворожительная улыбка. Она совсем не похожа на своего брутального отца. Судя по всему, гены матери одержали победу.

Софья не связала свою жизнь с актерством, как родители. Она живет в ОАЭ, где работает финансовым аналитиком. Дочь экранного Расторгуева старается держаться подальше от публичной жизни, поэтому о ней мало информации. Известно, что Софья замужем, но детей у нее пока нет.