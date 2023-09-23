Глаз не отвести: как выглядели Пахмутова и ее муж полвека назад

На прошедших выходных в СМИ появились новости о кончине знаменитого поэта Николая Добронравова, написавшего десятки популярных советских песен. Всю жизнь он прожил с одной женщиной — любимой супругой Александрой Пахмутовой.

Пара познакомилась еще в 1956 году, когда в редакции Всесоюзного радио поэта попросили сочинить веселую летнюю песенку вместе с девушкой, которая как раз заканчивала Московскую консерваторию. Соавторы сработались так хорошо, что уже никогда не разлучались.

Пахмутова и Добронравов всегда выделялись на фоне других звездных пар. За десятилетия совместной жизни о них не появилось ни одной сплетни. Пока все судачили об изменах и внебрачных детях других знаменитостей, Николай Николаевич и Александра Николаевна жили скромной, но счастливой жизнью.

Даже от фото супругов в юности веет невероятным теплом и семейным уютом. В молодые годы композитор и поэт были красивы и полны жизни, но уже тогда напоминали пожилую пару, которая провела вместе много лет. В итоге так и получилось — этот брак оказался одним из самых крепких на российской эстраде.