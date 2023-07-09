Глаз не отвести: Эда из «Постучись в мою дверь» реанимировала советский модный тренд

Звезда телехита «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел всегда отличалась чувством стиля. Недавно «Эда» поделилась снимками с отдыха, на которых предстала в симпатичной бандане. Примечательно, что актриса воскресила забытый советский тренд.

В аналогичной бандане появлялась героиня мелодрамы «Москва слезам не верит» Екатерина. В эпизоде, где состоялось судьбоносное знакомство Тихомировой с Гошей, на голове героини красуется желтая косынка в горошек.

Сегодня этот тренд возвращается, причем реанимировала его звезда турецкого телесериала. Эрчел такой стиль невероятно идет, он подчеркивает ее женственность, чувственность и природную красоту. Этот головной убор отсылает к богемным 70-м, когда в моду вошли легкость и естественность.

Сегодня 29-летняя Ханде прохлаждается в Портофино вместе с новым бойфрендом. Избранником актрисы стал миллиардер Хакан Сабанджи. Специально для своей любимой он приобрел яхту, чтобы наслаждаться здесь совместным отдыхом.